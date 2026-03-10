https://ria.ru/20260310/oblast-2079794222.html
Федорищев: Самарская область поможет бойцу, удерживавшему позиции 68 дней
Федорищев: Самарская область поможет бойцу, удерживавшему позиции 68 дней - РИА Новости, 10.03.2026
Федорищев: Самарская область поможет бойцу, удерживавшему позиции 68 дней
Самарская область поможет в реабилитации 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:16:00+03:00
самарская область
россия
донецкая народная республика
вячеслав федорищев
владимир путин
денис пушилин
2026
