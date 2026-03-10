Рейтинг@Mail.ru
Федорищев: Самарская область поможет бойцу, удерживавшему позиции 68 дней - РИА Новости, 10.03.2026
20:16 10.03.2026
Федорищев: Самарская область поможет бойцу, удерживавшему позиции 68 дней
Самарская область поможет в реабилитации 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на... РИА Новости, 10.03.2026
самарская область
россия
донецкая народная республика
вячеслав федорищев
владимир путин
денис пушилин
самарская область, россия, донецкая народная республика, вячеслав федорищев, владимир путин, денис пушилин
Самарская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Денис Пушилин
Федорищев: Самарская область поможет бойцу, удерживавшему позиции 68 дней

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Самарская область поможет в реабилитации 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Ранее о подвиге бойца президенту России Владимиру Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня на всю страну прогремела история о подвиге нашего парня, сержанта Сергея Ярашева. 21-летний герой из Самарской области, оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции. Наш регион сделает все возможное для реабилитации бойца и поддержки его семьи: лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная социальная защита - все это будет предоставлено в полном объеме", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Самарская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВячеслав ФедорищевВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
