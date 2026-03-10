https://ria.ru/20260310/oae-2079807237.html
В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ
В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ
Британский турист был задержан в ОАЭ за то, что снимал на видео прилеты ракет, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:08:00+03:00
2026-03-10T22:08:00+03:00
2026-03-10T22:08:00+03:00
в мире
оаэ
великобритания
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_2090f3096fa6396a6a4a3e04ce8eed63.jpg
https://ria.ru/20260310/ator-2079702316.html
https://ria.ru/20260310/dubay-2079776806.html
оаэ
великобритания
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2d4eae140f0be5db09185ee2c4f0e121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, великобритания, дубай
В мире, ОАЭ, Великобритания, Дубай
В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ
Telegraph: в ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет