В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
22:08 10.03.2026
В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ
Британский турист был задержан в ОАЭ за то, что снимал на видео прилеты ракет, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 10.03.2026
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Британский турист был задержан в ОАЭ за то, что снимал на видео прилеты ракет, сообщает газета Telegraph.
"Гражданин Великобритании был задержан в Дубае после того, как, предположительно, снимал кадры с ракетами", - пишет издание.
В АТОР рассказали, где наиболее сложная ситуация с застрявшими туристами
По сведениям газеты, житель Лондона приехал в ОАЭ в качестве туриста и был замечен полицией якобы за съемкой ракет. При этом неизвестно, публиковал ли он кадры в социальных сетях.
Задержанному и его семье помогает волонтерская группа "задержанные в Дубае" (Detained in Dubai).
За публикацию материалов, которые власти ОАЭ сочтут угрозой общественному порядку, грозит штраф в размере до 77 000 долларов или тюремный срок.
Туристка рассказала о застрявших в Дубае российских школьниках
