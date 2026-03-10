Рейтинг@Mail.ru
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести
16:23 10.03.2026
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести

Число погибших при атаках на ОАЭ увеличилось до шести, 122 человека ранены

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБашни Этихад в Абу-Даби
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Башни Этихад в Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Число жертв атак на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возросло до шести, 122 человека 24 национальностей получили ранения, сообщило во вторник министерство обороны ОАЭ в социальной сети Х.
"В результате этих нападений погибли шесть граждан ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш, 122 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести", - отметило министерство.
Оно указало, что раненые есть в том числе среди граждан ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Азербайджана и Турции.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Эксперт рассказал, что может помочь ОАЭ и Ирану восстановить отношения
9 марта, 22:23
 
В миреОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
