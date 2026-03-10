https://ria.ru/20260310/oae-2079734335.html
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести
Число жертв атак на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возросло до шести, 122 человека 24 национальностей получили ранения, сообщило во вторник министерство...
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести
Число погибших при атаках на ОАЭ увеличилось до шести, 122 человека ранены