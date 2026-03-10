https://ria.ru/20260310/oae-2079726807.html
ОАЭ заявили о перехвате восьми ракет и 26 БПЛА
ОАЭ заявили о перехвате восьми ракет и 26 БПЛА - РИА Новости, 10.03.2026
ОАЭ заявили о перехвате восьми ракет и 26 БПЛА
Системы ПВО ОАЭ перехватили во вторник восемь баллистических ракет и 26 беспилотников, еще одна ракета упала в море, девять беспилотных летательных аппаратов -... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:03:00+03:00
2026-03-10T16:03:00+03:00
2026-03-10T16:15:00+03:00
оаэ
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260310/ataka-2079643674.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ заявили о перехвате восьми ракет и 26 БПЛА
ОАЭ заявили о перехвате восьми ракет и 26 БПЛА за сутки