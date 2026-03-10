https://ria.ru/20260310/oae-2079706339.html
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ отражают атаку ракет и беспилотников, "запущенных со стороны Ирана", в воздух подняты истребители, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:55:00+03:00
2026-03-10T14:55:00+03:00
2026-03-10T14:55:00+03:00
в мире
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
оаэ
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана
МО ОАЭ заявило об отражении атаки запущенных со стороны Ирана дронов и ракет