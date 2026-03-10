Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/oae-2079706339.html
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана - РИА Новости, 10.03.2026
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ отражают атаку ракет и беспилотников, "запущенных со стороны Ирана", в воздух подняты истребители, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:55:00+03:00
2026-03-10T14:55:00+03:00
в мире
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
оаэ
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ заявили об отражении атаки ракет и БПЛА, запущенных со стороны Ирана

МО ОАЭ заявило об отражении атаки запущенных со стороны Ирана дронов и ракет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 10 мар - РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ отражают атаку ракет и беспилотников, "запущенных со стороны Ирана", в воздух подняты истребители, сообщило Минобороны страны.
"Системы ПВО в настоящее время отражают атаку ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана. Звуки, которые слышны в различных районах страны, связаны с перехватом баллистических ракет системами ПВО, а также отражением атак БПЛА и крылатых ракет истребителями", - говорится в заявлении эмиратского оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
В миреОАЭИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала