В ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников
15:42 10.03.2026 (обновлено: 15:50 10.03.2026)
В ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников
в мире, оаэ, абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников

CC BY-SA 4.0 / Rickmaj / Нефтеперерабатывающий завод в городе Эр-Рувайс, ОАЭ
Нефтеперерабатывающий завод в городе Эр-Рувайс, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Эр-Рувайс в ОАЭ в рамках меры предосторожности приостановил работу после атаки БПЛА, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе приостановил работу после того, как атака БПЛА спровоцировала пожар в промышленной зоне, где он находится", - говорится в сообщении агентства.
Как уточняет агентство со ссылкой на источники, речь идет о НПЗ Национальной нефтяной компании Абу-Даби, работники оценивают ущерб от атаки БПЛА.
Россия выиграет больше всех из-за роста цен на нефть, пишут СМИ
