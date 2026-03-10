https://ria.ru/20260310/npz-2079719576.html
В ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников
В ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников - РИА Новости, 10.03.2026
В ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Эр-Рувайс в ОАЭ в рамках меры предосторожности приостановил работу после атаки БПЛА, передает агентство Блумберг
В ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников
Bloomberg: в ОАЭ нефтезавод приостановил работу из-за атак беспилотников