У исламского центра в Мадриде мужчину ранили ножом

"Мужчина получил ножевые ранения в результате нападения, произошедшего рано утром у выхода из исламского культурного центра в мадридском районе Тетуан, сейчас национальная полиция пытается установить личности нападавших", - передает агентство.

Очевидцы сообщили, что на месте происшествия был слышен громкий звук, похожий на выстрел, однако у пострадавшего не обнаружили огнестрельных ранений. Медики зафиксировали у него ножевые ранения в области шеи, живота и колена.