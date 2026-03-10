Рейтинг@Mail.ru
У исламского центра в Мадриде мужчину ранили ножом
16:21 10.03.2026
У исламского центра в Мадриде мужчину ранили ножом
в мире
мадрид
алжир (провинция)
мадрид
алжир (провинция)
в мире, мадрид, алжир (провинция)
В мире, Мадрид, Алжир (провинция)
У исламского центра в Мадриде мужчину ранили ножом

Europa Press: у исламского центра в Мадриде мужчину ранили ножом

МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Неизвестные ранили ножом мужчину у исламского культурного центра в Мадриде, полиция разыскивает нападавших, сообщает во вторник агентство Europa Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Мужчина получил ножевые ранения в результате нападения, произошедшего рано утром у выхода из исламского культурного центра в мадридском районе Тетуан, сейчас национальная полиция пытается установить личности нападавших", - передает агентство.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата
9 марта, 15:52
По его информации, пострадавший - мужчина около 40 лет, гражданин Алжира. Два человека напали на него в помещении при входе в здание, где посетители снимают обувь перед молитвой.
Очевидцы сообщили, что на месте происшествия был слышен громкий звук, похожий на выстрел, однако у пострадавшего не обнаружили огнестрельных ранений. Медики зафиксировали у него ножевые ранения в области шеи, живота и колена.
Автомобиль шотландской полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом
2 марта, 14:37
 
