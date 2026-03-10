У исламского центра в Мадриде мужчину ранили ножом

МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Неизвестные ранили ножом мужчину у исламского культурного центра в Мадриде, полиция разыскивает нападавших, сообщает во вторник агентство Europa Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Мужчина получил ножевые ранения в результате нападения, произошедшего рано утром у выхода из исламского культурного центра в мадридском районе Тетуан, сейчас национальная полиция пытается установить личности нападавших", - передает агентство.
По его информации, пострадавший - мужчина около 40 лет, гражданин Алжира. Два человека напали на него в помещении при входе в здание, где посетители снимают обувь перед молитвой.
Очевидцы сообщили, что на месте происшествия был слышен громкий звук, похожий на выстрел, однако у пострадавшего не обнаружили огнестрельных ранений. Медики зафиксировали у него ножевые ранения в области шеи, живота и колена.