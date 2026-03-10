НОВИКОМ нарастил портфель корпоративных кредитов на 37%

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Корпоративный кредитный портфель НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") в 2025 году вырос на 37% и составил 715 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Основными драйверами роста портфеля выступили предприятия химической промышленности, металлургии и крупные торговые компании, а лидером с долей в 17% стала добывающая промышленность. Значительную долю в кредитном портфеле банка занимают высокотехнологичные отрасли. Так, более 50% общего объема приходится на предприятия авиационной промышленности, машиностроения, транспорта, связи и телекоммуникации, энергетики, химии, радиоэлектронной промышленности и ИТ, а также на организации научно-производственной деятельности.

В 2025 году банк продолжил стратегическое взаимодействие с предприятиями госкорпорации "Ростех", в рамках которого обеспечил финансирование инвестиционных проектов своих ключевых партнеров. Также он нарастил взаимодействие с рыночными клиентами, не входящими в госкорпорацию. Портфель кредитов, предоставленных таким компаниям, за 2025 год вырос в два раза и составил почти 500 миллиардов рублей.