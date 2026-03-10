Рейтинг@Mail.ru
НОВИКОМ нарастил портфель корпоративных кредитов на 37% - РИА Новости, 10.03.2026
16:16 10.03.2026
НОВИКОМ нарастил портфель корпоративных кредитов на 37%
ростех
новикомбанк
ростех, новикомбанк
Ростех, Новикомбанк
НОВИКОМ нарастил портфель корпоративных кредитов на 37%

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Корпоративный кредитный портфель НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") в 2025 году вырос на 37% и составил 715 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Основными драйверами роста портфеля выступили предприятия химической промышленности, металлургии и крупные торговые компании, а лидером с долей в 17% стала добывающая промышленность. Значительную долю в кредитном портфеле банка занимают высокотехнологичные отрасли. Так, более 50% общего объема приходится на предприятия авиационной промышленности, машиностроения, транспорта, связи и телекоммуникации, энергетики, химии, радиоэлектронной промышленности и ИТ, а также на организации научно-производственной деятельности.
В 2025 году банк продолжил стратегическое взаимодействие с предприятиями госкорпорации "Ростех", в рамках которого обеспечил финансирование инвестиционных проектов своих ключевых партнеров. Также он нарастил взаимодействие с рыночными клиентами, не входящими в госкорпорацию. Портфель кредитов, предоставленных таким компаниям, за 2025 год вырос в два раза и составил почти 500 миллиардов рублей.
"Рост корпоративного портфеля более чем на треть свидетельствует об успехах НОВИКОМа в достижении стратегических целей по повышению ключевых показателей деятельности и диверсификации клиентской базы. В основе такой работы лежат взвешенные финансовые решения и индивидуальный подход к решению задач партнеров", – сказал заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
 
Ростех
Новикомбанк
 
 
