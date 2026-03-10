https://ria.ru/20260310/nikolaev-2079804962.html
Командир добровольческого отряда "Родня" погиб в зоне СВО
Командир добровольческого отряда "Родня" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2026
Командир добровольческого отряда "Родня" погиб в зоне СВО
Российский командир добровольческого отряда "Родня" Евгений Николаев с позывным "Гайдук" погиб в зоне СВО, сообщили в подразделении. РИА Новости, 10.03.2026
специальная военная операция на украине
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине
Командир добровольческого отряда "Родня" погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб командир добровольческого отряда "Родня" Евгений Николаев