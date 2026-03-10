https://ria.ru/20260310/niderlandy-2079682323.html
В Нидерландах цена на дизель впервые превысила 2,5 евро за литр
В Нидерландах цена на дизель впервые превысила 2,5 евро за литр
ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Цена на дизельное топливо в Нидерландах во вторник впервые превысила отметку в 2,5 евро за литр, свидетельствуют данные нидерландской потребительской организации United Consumers, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно сведениям организации, рекомендованная цена на дизельное топливо составила во вторник в среднем 2,519 евро за литр, что почти на шесть центов больше, чем днем ранее. Цена на бензин (Euro 95) также выросла почти на шесть центов за литр, составив 2,453 евро, следует из информации организации.
В понедельник на Амстердамской бирже цена на газ подскочила на 30%. Премьер Нидерландов Роб Йеттен
в передаче заявлял, что следит за ростом цен на бензин и дизель, но пока не видит причин для снижения акцизных сборов на топливо.