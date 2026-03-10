В Нидерландах цена на дизель впервые превысила 2,5 евро за литр

ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Цена на дизельное топливо в Нидерландах во вторник впервые превысила отметку в 2,5 евро за литр, свидетельствуют данные нидерландской потребительской организации United Consumers, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно сведениям организации, рекомендованная цена на дизельное топливо составила во вторник в среднем 2,519 евро за литр, что почти на шесть центов больше, чем днем ​​ранее. Цена на бензин (Euro 95) также выросла почти на шесть центов за литр, составив 2,453 евро, следует из информации организации.