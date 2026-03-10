Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 10.03.2026 (обновлено: 22:07 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/niderlandy-2079678431.html
В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей
В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей - РИА Новости, 10.03.2026
В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей
Врач-гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей с помощью искусственного оплодотворения в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:09:00+03:00
2026-03-10T22:07:00+03:00
арнем
нидерланды
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
https://ria.ru/20251210/rak-2061242855.html
арнем
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арнем, нидерланды, в мире
Арнем, Нидерланды, В мире
В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

В нидерландском Арнеме гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 10 мар — РИА Новости. Врач-гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей с помощью искусственного оплодотворения в 1970-80-х годах, сообщила городская больница Rijnstate после независимого расследования.
Больница опубликовала отчет об итогах расследования, касающегося ошибок, допущенных банком спермы в прошлом. Сообщается, что расследование началось после признания бывшего гинеколога больницы, который в 1970-80-х годах использовал собственную сперму в качестве донорской при искусственном оплодотворении.
"Гинеколог использовал свою сперму без ведома предполагаемых родителей. Недавно он принял участие в ДНК-тестировании. На данный момент выявлено 16 детей, рожденных от донора", — говорится в отчете.
Также выяснилось, что врач является носителем наследственного заболевания. В этой связи медучреждение призывает потенциальных детей этого врача предоставить свою ДНК в экспертный центр Fiom.
В больнице отметили, что до 1990-х не существовало законов или правил, регулирующих медицинские методы, помогающие зачать ребенка. Однако существовали профессиональные руководства и кодексы поведения для врачей, а Шмауцигер нарушил их.
ДНК - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Европе узнали о почти 200 детях, зачатых от донора с генной мутацией
10 декабря 2025, 22:37
 
АрнемНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала