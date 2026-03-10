https://ria.ru/20260310/niderlandy-2079678431.html
В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей
В Нидерландах гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей
ГААГА, 10 мар — РИА Новости. Врач-гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей с помощью искусственного оплодотворения в 1970-80-х годах, сообщила городская больница Rijnstate после независимого расследования.
Больница опубликовала отчет
об итогах расследования, касающегося ошибок, допущенных банком спермы в прошлом. Сообщается, что расследование началось после признания бывшего гинеколога больницы, который в 1970-80-х годах использовал собственную сперму в качестве донорской при искусственном оплодотворении.
"Гинеколог использовал свою сперму без ведома предполагаемых родителей. Недавно он принял участие в ДНК-тестировании. На данный момент выявлено 16 детей, рожденных от донора", — говорится в отчете.
Также выяснилось, что врач является носителем наследственного заболевания. В этой связи медучреждение призывает потенциальных детей этого врача предоставить свою ДНК в экспертный центр Fiom.
В больнице отметили, что до 1990-х не существовало законов или правил, регулирующих медицинские методы, помогающие зачать ребенка. Однако существовали профессиональные руководства и кодексы поведения для врачей, а Шмауцигер нарушил их.