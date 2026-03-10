Цены на нефть могут закрепиться в районе 95 долларов, считает эксперт

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средняя цена на нефть после скачка до почти 120 долларов может закрепиться в районе 95, а в дальнейшем и 100 долларов за баррель на фоне нарушения баланса спроса и предложения, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.