Цены на нефть могут закрепиться в районе 95 долларов, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
19:24 10.03.2026
Цены на нефть могут закрепиться в районе 95 долларов, считает эксперт
экономика
ормузский пролив
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
ормузский пролив
экономика, ормузский пролив, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Ормузский пролив, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Цены на нефть могут закрепиться в районе 95 долларов, считает эксперт

Юшков: цены на нефть могут закрепиться в районе $95 из-за дисбаланса спроса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средняя цена на нефть после скачка до почти 120 долларов может закрепиться в районе 95, а в дальнейшем и 100 долларов за баррель на фоне нарушения баланса спроса и предложения, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
На открытии торгов в понедельник цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению.
"В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 - если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
ЭкономикаОрмузский проливИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
