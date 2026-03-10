Цены на нефть могут закрепиться в районе 95 долларов, считает эксперт

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средняя цена на нефть после скачка до почти 120 долларов может закрепиться в районе 95, а в дальнейшем и 100 долларов за баррель на фоне нарушения баланса спроса и предложения, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 - если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.