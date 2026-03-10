Страны G7 попросили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Страны "Группы семи" (G7) направили в Международное энергетическое агентство (МЭА) просьбу о разработке сценария использования запасов нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

Глава французского минфина добавил, что страны внимательно следят за ситуацией на рынке для того, чтобы иметь возможность отреагировать в любой момент.