16:47 10.03.2026
В Восточной Европе предлагают расширить сеть нефтепроводов НАТО, пишут СМИ
в мире
восточная европа
ближний восток
германия
нато
военная операция сша и израиля против ирана
восточная европа
ближний восток
германия
В Восточной Европе предлагают расширить сеть нефтепроводов НАТО, пишут СМИ

Bloomberg: страны Восточной Европы выступают за расширение нефтепроводов НАТО

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба"
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Страны Восточной Европы на фоне опасений проблем с поставками топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке выступают за расширение системы нефтепроводов НАТО на случай военного конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Страны Восточной Европы вновь выступают за расширение сети подземных нефтепроводов НАТО, созданной в годы холодной войны, на случай военного конфликта", - говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Вчера, 13:12
Отмечается, что на данный момент эта система на востоке альянсе не распространяется дальше территории Германии. Как уточняет один из собеседников агентства, на фоне конфликта на Ближнем Востоке некоторые страны опасаются, что могут стать в большей степени подверженными дефициту топлива в случае эскалации в регионе.
По словам чиновника из НАТО, в альянсе работают над совершенствованием цепочки поставок топлива. При этом, подчеркивают источники со ссылкой на ранний анализ возможного расширения сети, осуществление подобного проекта может занять до 25 лет и обойтись альянсу в примерно 21 миллиард евро.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ЕС может пересмотреть план по отказу от российского газа, пишут СМИ
Вчера, 15:01
 
В миреВосточная ЕвропаБлижний ВостокГерманияНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
