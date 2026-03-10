В Восточной Европе предлагают расширить сеть нефтепроводов НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Страны Восточной Европы на фоне опасений проблем с поставками топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке выступают за расширение системы нефтепроводов НАТО на случай военного конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Страны Восточной Европы вновь выступают за расширение сети подземных нефтепроводов НАТО, созданной в годы холодной войны, на случай военного конфликта", - говорится в публикации.
Отмечается, что на данный момент эта система на востоке альянсе не распространяется дальше территории Германии. Как уточняет один из собеседников агентства, на фоне конфликта на Ближнем Востоке некоторые страны опасаются, что могут стать в большей степени подверженными дефициту топлива в случае эскалации в регионе.
По словам чиновника из НАТО, в альянсе работают над совершенствованием цепочки поставок топлива. При этом, подчеркивают источники со ссылкой на ранний анализ возможного расширения сети, осуществление подобного проекта может занять до 25 лет и обойтись альянсу в примерно 21 миллиард евро.