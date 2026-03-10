В Восточной Европе предлагают расширить сеть нефтепроводов НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Страны Восточной Европы на фоне опасений проблем с поставками топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке выступают за расширение системы нефтепроводов НАТО на случай военного конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По словам чиновника из НАТО, в альянсе работают над совершенствованием цепочки поставок топлива. При этом, подчеркивают источники со ссылкой на ранний анализ возможного расширения сети, осуществление подобного проекта может занять до 25 лет и обойтись альянсу в примерно 21 миллиард евро.