Россия выиграет больше всех из-за роста цен на нефть, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия извлечет больше всех выгоды на фоне роста цен на нефть и ослабления связанных с российской нефтью санкций в свете операции США и Израиля против Ирана, такое мнение высказал ряд аналитиков телеканалу Россия извлечет больше всех выгоды на фоне роста цен на нефть и ослабления связанных с российской нефтью санкций в свете операции США и Израиля против Ирана, такое мнение высказал ряд аналитиков телеканалу CNBC

"Россия все больше вырисовывается как главный выгодоприобретатель от войны между США Израиля с Ираном", - говорится в материале.

Конфликт потряс мировые нефтяные рынки, цена за баррель перевалила за 100 долларов, напоминает телеканал.

"Россия находится в ситуации, когда она получит доход от высоких цен на нефть, особенно в свете ослабления Соединенными Штатами ограничений на продажу российской сырой нефти Индии", - сказал CNBC глава исследований в сфере энергетики австралийской аналитической компании MST Marquee Сол Кавоник.

Его мнение разделяет и управляющий директор в сфере энергетики и ресурсов американской консалтинговой конторы Eurasia Group Хенниг Глойштейн.

"Грузы уходили по примерно 90 долларов за баррель, то есть это большой прирост цены и объема продаж для России", - сказал он, напомнив, что до этого цена за баррель была в районе 50 долларов.

По его мнению, в случае затяжного конфликта Россия получит десятки миллиардов долларов дополнительной прибыли. Он не исключил, что Европа тоже увеличит закупки российского сжиженного газа.

Эксперт аналитической компании Kpler Муюй Сюй в свою очередь обратила внимание на то, что количество стоявших на рейде в море в ожидании танкеров с российской нефтью снизилось.

"Согласно данным Kpler, объем российской сырой нефти в танкерах снизился на этой неделе до 118,3 миллиона баррелей со 132,9 миллиона баррелей в конце февраля, что может означать быструю передачу груза покупателям", - говорится в материале.

На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив , а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.