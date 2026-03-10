https://ria.ru/20260310/neft-2079691978.html
Россия выиграет больше всех из-за роста цен на нефть, пишут СМИ
Россия выиграет больше всех из-за роста цен на нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Россия выиграет больше всех из-за роста цен на нефть, пишут СМИ
Россия извлечет больше всех выгоды на фоне роста цен на нефть и ослабления связанных с российской нефтью санкций в свете операции США и Израиля против Ирана,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:56:00+03:00
2026-03-10T13:56:00+03:00
2026-03-10T13:56:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
kpler
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977108727_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_7b80a35c529dfbe0b1e99f23427a383c.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079684531.html
https://ria.ru/20260310/vojna-2079678166.html
https://ria.ru/20260310/peskov-2079675077.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977108727_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_db2fefbb9ca3a001bc2925eca447c797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, kpler, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Kpler, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия выиграет больше всех из-за роста цен на нефть, пишут СМИ
CNBC: РФ выиграет больше всех из-за роста цен на нефть на фоне операции в Иране
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Россия извлечет больше всех выгоды на фоне роста цен на нефть и ослабления связанных с российской нефтью санкций в свете операции США и Израиля против Ирана, такое мнение высказал ряд аналитиков телеканалу CNBC
.
"Россия все больше вырисовывается как главный выгодоприобретатель от войны между США
и Израиля
с Ираном", - говорится в материале.
Конфликт потряс мировые нефтяные рынки, цена за баррель перевалила за 100 долларов, напоминает телеканал.
"Россия находится в ситуации, когда она получит доход от высоких цен на нефть, особенно в свете ослабления Соединенными Штатами ограничений на продажу российской сырой нефти Индии", - сказал CNBC глава исследований в сфере энергетики австралийской аналитической компании MST Marquee Сол Кавоник.
Его мнение разделяет и управляющий директор в сфере энергетики и ресурсов американской консалтинговой конторы Eurasia Group Хенниг Глойштейн.
"Грузы уходили по примерно 90 долларов за баррель, то есть это большой прирост цены и объема продаж для России", - сказал он, напомнив, что до этого цена за баррель была в районе 50 долларов.
По его мнению, в случае затяжного конфликта Россия
получит десятки миллиардов долларов дополнительной прибыли. Он не исключил, что Европа
тоже увеличит закупки российского сжиженного газа.
Эксперт аналитической компании Kpler
Муюй Сюй в свою очередь обратила внимание на то, что количество стоявших на рейде в море в ожидании танкеров с российской нефтью снизилось.
"Согласно данным Kpler, объем российской сырой нефти в танкерах снизился на этой неделе до 118,3 миллиона баррелей со 132,9 миллиона баррелей в конце февраля, что может означать быструю передачу груза покупателям", - говорится в материале.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.