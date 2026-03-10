Рейтинг@Mail.ru
Глава Saudi Aramco рассказал о сокращении запасов нефти в мире, пишут СМИ
12:12 10.03.2026
Глава Saudi Aramco рассказал о сокращении запасов нефти в мире, пишут СМИ
в мире
ормузский пролив
ближний восток
саудовская аравия
saudi aramco
в мире, ормузский пролив, ближний восток, саудовская аравия, saudi aramco
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Saudi Aramco
Глава Saudi Aramco рассказал о сокращении запасов нефти в мире, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, ускорит сокращение мировых запасов нефти, которые и так находятся на минимальном за пять лет уровне, передает агентство Рейтер.
"Нассер отметил, что мировые запасы нефти находятся на пятилетнем минимуме, и сказал, что кризис приведет к более быстрому сокращению запасов, добавив, что крайне важно, чтобы судоходство в проливе возобновилось", - говорится в сообщении.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам
Вчера, 11:00
"Это (долгосрочное перекрытие Ормузского пролива - ред.) имело бы катастрофические последствия для мировых нефтяных рынков, и чем дольше будут продолжаться сбои, тем более серьезными будут последствия для мировой экономики", - приводятся также в сообщении слова Нассера.
По словам главы Saudi Aramco, на которые ссылается издание, сбой в работе Ормузского пролива "перевернул с ног на голову" судоходный и страховой секторы, а в будущем он вызовет "эффект домино" в авиации, сельском хозяйстве, автомобилестроении и других отраслях.
Глава компании также сообщил, что небольшой пожар, возникший в результате атаки на крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Тануре, был быстро потушен и взят под контроль. Сейчас предприятие находится в процессе перезапуска.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились
Вчера, 10:43
 
