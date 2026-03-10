Рейтинг@Mail.ru
Россияне задумываются о продаже недвижимости в Турции, сообщила эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/nedvizhimost-2079604240.html
Россияне задумываются о продаже недвижимости в Турции, сообщила эксперт
Россияне задумываются о продаже недвижимости в Турции, сообщила эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
Россияне задумываются о продаже недвижимости в Турции, сообщила эксперт
Россияне начали чаще рассматривать возможность продажи ранее приобретенной недвижимости в Турции на фоне высокой инфляции и сложной экономической ситуации в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T07:23:00+03:00
2026-03-10T07:23:00+03:00
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20260220/turtsiya-2075878740.html
https://ria.ru/20260130/turpotok-2071313293.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия
Турция, Россия
Россияне задумываются о продаже недвижимости в Турции, сообщила эксперт

РИА Новости: россияне чаще задумываются о продаже своей недвижимости в Турции

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Россияне начали чаще рассматривать возможность продажи ранее приобретенной недвижимости в Турции на фоне высокой инфляции и сложной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости эксперт по недвижимости Махинур Далгын.
"На фоне высокой инфляции и удорожания жизни в Турции часть российских владельцев недвижимости стала задумываться о продаже своих объектов или фиксации прибыли", - сказала эксперт.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году
20 февраля, 20:39
По ее словам, в последние месяцы владельцы недвижимости из России стали более внимательно оценивать расходы на содержание жилья. Она отметила, что рост цен на коммунальные услуги, обслуживание жилых комплексов и налоги увеличивает финансовую нагрузку, особенно для тех собственников, которые используют недвижимость как инвестицию или второе жилье.
Эксперт также считает, что на настроения инвесторов влияет общая макроэкономическая ситуация в Турции. По её словам, высокая инфляция и колебания валютного курса заставляют часть иностранных собственников пересматривать свои инвестиционные стратегии и рассматривать альтернативные рынки.
При этом Далгын отметила, что речь не идет о массовом исходе российских владельцев с турецкого рынка недвижимости. По ее оценке, многие инвесторы продолжают удерживать объекты, рассчитывая на доход от аренды, особенно в туристических регионах, где спрос на краткосрочную аренду остается высоким.
По данным Турецкого статистического института (TÜİK), россияне продолжают оставаться крупнейшими иностранными покупателями недвижимости в Турции. В январе 2026 года граждане России приобрели 219 объектов жилья, заняв первое место среди иностранных покупателей. Всего иностранцы купили 1306 объектов недвижимости в стране за тот же месяц, при этом россияне, иранцы и украинцы сформировали крупнейшую группу покупателей.
Люди на судне, пересекающем Мраморное море недалеко от Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию
30 января, 17:52
 
ТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала