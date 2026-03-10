Россияне задумываются о продаже недвижимости в Турции, сообщила эксперт

АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Россияне начали чаще рассматривать возможность продажи ранее приобретенной недвижимости в Турции на фоне высокой инфляции и сложной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости эксперт по недвижимости Махинур Далгын.

"На фоне высокой инфляции и удорожания жизни в Турции часть российских владельцев недвижимости стала задумываться о продаже своих объектов или фиксации прибыли", - сказала эксперт.

По ее словам, в последние месяцы владельцы недвижимости из России стали более внимательно оценивать расходы на содержание жилья. Она отметила, что рост цен на коммунальные услуги, обслуживание жилых комплексов и налоги увеличивает финансовую нагрузку, особенно для тех собственников, которые используют недвижимость как инвестицию или второе жилье.

Эксперт также считает, что на настроения инвесторов влияет общая макроэкономическая ситуация в Турции. По её словам, высокая инфляция и колебания валютного курса заставляют часть иностранных собственников пересматривать свои инвестиционные стратегии и рассматривать альтернативные рынки.

При этом Далгын отметила, что речь не идет о массовом исходе российских владельцев с турецкого рынка недвижимости. По ее оценке, многие инвесторы продолжают удерживать объекты, рассчитывая на доход от аренды, особенно в туристических регионах, где спрос на краткосрочную аренду остается высоким.