В Татарстане нашли способ снизить риски при добыче "трудной" нефти

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Новый способ прогнозировать, какое месторождение трудноизвлекаемой нефти эффективнее разрабатывать, предложили ученые ПИНШ ВШН. Благодаря этому подходу добыча полезного ископаемого будет сопряжена с меньшими технологическими рисками и финансовыми издержками из-за них. Результаты представлены в издании “Георесурсы”.
Из-за нарастающей потребности в энергии нефтегазовым компаниям необходимы новые источники полезных ископаемых, рассказали специалисты Передовой инженерной нефтяной школы Высшей школы нефти (ПИНШ ВШН). В связи с этим повсеместно начинается добыча так называемых трудноизвлекаемых запасов нефти, которые содержат непредсказуемые по свойствам компоненты — асфальтены, объяснили ученые.
Специалисты ПИНШ ВШН разработали новый подход, с помощью которого можно предсказывать, насколько выгодной будет разработка месторождения нефти, содержащей большое количество асфальтенов.
“Результат нашей работы позволяет нефтяным компаниям еще на этапе планирования выбрать для применения дорогостоящих методов добычи только те скважины, где финансовые и технологические риски минимальны. Это позволит не только сэкономить, но и повысить объемы добываемого ресурса. При этом подход универсален и может быть использован в разных нефтедобывающих регионах”, — отметил заместитель руководителя Центра компетенций по направлению "Исследование взаимовлияния технологий в процессах нефтедобычи" Тимур Гайфуллин.
Прогнозирование учитывает “поведение” асфальтенов и его последствия. Например, из-за их осаждения образуются высоковязкие эмульсии и отложения, откуда трудно извлечь нефть, добавил он. В зависимости от особенностей скважины и содержания этих непредсказуемых веществ для добычи нефти необходимо использовать разные по принципу действию технологии.
“Исходя из параметров нефтяного пласта и “химии” нефти, наш подход позволяет выбрать наиболее эффективную технологию для извлечения ресурсов из конкретной скважины или залежи. Сейчас компании в основном оценивают месторождение “в целом” — мы предлагаем рассматривать каждую скважину индивидуально”, — объяснили в ПИНШ ВШН.
В перспективе ученые планируют расширить возможности подхода с помощью исследования индивидуальных характеристик большего количества отдельных скважин и месторождений, отметил ректор Высшей школы нефти, директор Передовой инженерной нефтяной школы Александр Дьяконов.