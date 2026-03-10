В Татарстане нашли способ снизить риски при добыче "трудной" нефти

«

“Результат нашей работы позволяет нефтяным компаниям еще на этапе планирования выбрать для применения дорогостоящих методов добычи только те скважины, где финансовые и технологические риски минимальны. Это позволит не только сэкономить, но и повысить объемы добываемого ресурса. При этом подход универсален и может быть использован в разных нефтедобывающих регионах”, — отметил заместитель руководителя Центра компетенций по направлению "Исследование взаимовлияния технологий в процессах нефтедобычи" Тимур Гайфуллин.