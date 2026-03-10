Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане нашли способ снизить риски при добыче "трудной" нефти
09:00 10.03.2026
В Татарстане нашли способ снизить риски при добыче "трудной" нефти
09:00 10.03.2026
В Татарстане нашли способ снизить риски при добыче "трудной" нефти
Новый способ прогнозировать, какое месторождение трудноизвлекаемой нефти эффективнее разрабатывать, предложили ученые ПИНШ ВШН. Благодаря этому подходу добыча... РИА Новости, 10.03.2026
В Татарстане нашли способ снизить риски при добыче "трудной" нефти

В ВШН предложили способ прогнозировать риски при добыче тяжелой нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Новый способ прогнозировать, какое месторождение трудноизвлекаемой нефти эффективнее разрабатывать, предложили ученые ПИНШ ВШН. Благодаря этому подходу добыча полезного ископаемого будет сопряжена с меньшими технологическими рисками и финансовыми издержками из-за них. Результаты представлены в издании “Георесурсы”.
Из-за нарастающей потребности в энергии нефтегазовым компаниям необходимы новые источники полезных ископаемых, рассказали специалисты Передовой инженерной нефтяной школы Высшей школы нефти (ПИНШ ВШН). В связи с этим повсеместно начинается добыча так называемых трудноизвлекаемых запасов нефти, которые содержат непредсказуемые по свойствам компоненты — асфальтены, объяснили ученые.
Александр Дьяконов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
"Фонтанов больше не будет". Как добывать трудноизвлекаемые запасы нефти
18 марта 2025, 09:00
Специалисты ПИНШ ВШН разработали новый подход, с помощью которого можно предсказывать, насколько выгодной будет разработка месторождения нефти, содержащей большое количество асфальтенов.
«
“Результат нашей работы позволяет нефтяным компаниям еще на этапе планирования выбрать для применения дорогостоящих методов добычи только те скважины, где финансовые и технологические риски минимальны. Это позволит не только сэкономить, но и повысить объемы добываемого ресурса. При этом подход универсален и может быть использован в разных нефтедобывающих регионах”, — отметил заместитель руководителя Центра компетенций по направлению "Исследование взаимовлияния технологий в процессах нефтедобычи" Тимур Гайфуллин.
Прогнозирование учитывает “поведение” асфальтенов и его последствия. Например, из-за их осаждения образуются высоковязкие эмульсии и отложения, откуда трудно извлечь нефть, добавил он. В зависимости от особенностей скважины и содержания этих непредсказуемых веществ для добычи нефти необходимо использовать разные по принципу действию технологии.
Ученые ПИНШ АГТУ Высшая школа нефти проводят аудит разработанной конструкции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ученые из Татарстана нашли более эффективный способ добычи нефти
13 марта 2025, 09:00
“Исходя из параметров нефтяного пласта и “химии” нефти, наш подход позволяет выбрать наиболее эффективную технологию для извлечения ресурсов из конкретной скважины или залежи. Сейчас компании в основном оценивают месторождение “в целом” — мы предлагаем рассматривать каждую скважину индивидуально”, — объяснили в ПИНШ ВШН.
В перспективе ученые планируют расширить возможности подхода с помощью исследования индивидуальных характеристик большего количества отдельных скважин и месторождений, отметил ректор Высшей школы нефти, директор Передовой инженерной нефтяной школы Александр Дьяконов.
 
Наука
 
 
