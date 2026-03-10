Рейтинг@Mail.ru
Лед и пламя. В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла
Наука
 
07:00 10.03.2026
Лед и пламя. В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла
Лед и пламя. В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла - РИА Новости, 10.03.2026
Лед и пламя. В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла
Линию производства хлеба замкнутого цикла, в котором энергия от выпечки используется для заморозки мучных изделий, разработали ученые Воронежского... РИА Новости, 10.03.2026
воронеж
арктика
россия
воронеж, арктика, россия, общество, экономика, университетская наука, наука, технологии, российские инновации
Наука, Воронеж, Арктика, Россия, Общество, Экономика, Университетская наука, Наука, Технологии, Российские инновации
Лед и пламя. В Воронеже научились замораживать хлеб с помощью тепла

Ученые ВГУИТ разработали энергосберегающий метод заморозки хлеба

© Getty Images / Wengen LingЗамороженный хлеб в холодильнике
Замороженный хлеб в холодильнике - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Getty Images / Wengen Ling
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Линию производства хлеба замкнутого цикла, в котором энергия от выпечки используется для заморозки мучных изделий, разработали ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) и Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (ВУНЦ ВВС "ВВА"). По мнению авторов, это позволит снизить себестоимость продукции на 12–15 процентов и увеличить срок ее хранения до 12 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУИТ.
По словам исследователей, разработка предназначена для обеспечения отдаленных и малодоступных территорий (включая Арктику и места проведения военных операций) полуфабрикатами глубокой заморозки, которые могут храниться длительное время без потери качества.
"Алло, на связи Арктика!". В России разрабатывают всепогодные лазеры
28 февраля, 08:00
28 февраля, 08:00
Стандартная технология производства замороженных хлебобулочных изделий, как пояснили ученые, включает замес теста, разделку и выпечку. Однако раньше не существовало заводских линий, где эти процессы были бы объединены в один замкнутый цикл, в котором энергия, выделяемая при выпечке, используется для шоковой заморозки.
«
"Традиционная технология очень сложная и требует много времени и оборудования. Мы же все производим на заводе, замораживаем и распространяем в места, где сложно осуществлять весь технологический цикл", – рассказала соавтор проекта, доцент ВГУИТ Яна Домбровская.
Главное отличие разработки от аналогов – использование водоаммиачного теплового насоса, который делает морозильную камеру энергонезависимой.
"В процессе изготовления хлеба в качестве дополнительного устройства используется тепловой насос, который позволяет снизить себестоимость замороженных хлебобулочных изделий на 12–15 процентов. Это достигается за счет эффективного использования получаемого в насосе тепла на расстойку и выпечку, а получаемого холода – на шоковую заморозку изделий. При этом обеспечивается замкнутая рециркуляционная схема по материальным и энергетическим потокам, полностью исключающая выброс отработанных энергоносителей в окружающую среду", – объяснила она.
В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти
4 июня 2024, 03:00
4 июня 2024, 03:00
Авторы исследования также сообщили, что помимо машинно-аппаратурной части ими была доработана и сама технология производства хлеба. Они заменили часть пшеничной муки на тритикалевую с повышенным содержанием белка и добавили морковный порошок, чтобы повысить качество и пищевую ценность продукта.
Разработка уже прошла испытания: экспериментальная линия установлена на одном из воронежских хлебозаводов.
"В дальнейшем мы планируем заняться изучением процесса выпечки этих замороженных изделий в условиях производства: смотреть, в каком состоянии они будут размораживаться. Планируем определить, подойдут ли стандартные режимы или нужно будет также модернизировать сам процесс выпечки и разморозки", – добавила Домбровская.
Сибирские ученые предложили способ создания арктических "оазисов"
17 февраля, 07:00
17 февраля, 07:00
Кроме того, авторы исследования сообщили, что разработанная технология замкнутого цикла производства и заморозки полуфабрикатов может применяться для охлаждения любых продуктов, предназначенных для глубокой заморозки.
Изобретение защищено патентом РФ.
 
Наука Воронеж Арктика Россия Общество Экономика Университетская наука Наука Технологии Российские инновации
 
 
