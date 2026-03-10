https://ria.ru/20260310/natsbat-2079587024.html
Командир нацбата ВСУ шикует в Европе, пока его бойцы гибнут на фронте
2026-03-10T01:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
швейцария
https://ria.ru/20260309/siloviki-2079546200.html
европа
швейцария
Новости
ru-RU
ЛУГАНСК, 10 мар – РИА Новости. В украинском нацбате "Волки да Винчи" нарастает недовольство командиром Сергеем Филимоновым из-за того, что он не находится на передовой со своими бойцами, а продолжает шиковать в Европе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сергея Филимонова, командира националистического батальона "Волки да Винчи" заметили в Европе
, в люксовом отеле в Швейцарии
, пока его бойцы, поверившие в его патриотические лозунги, гибнут в окопах под обстрелами, без брони и ротаций на передовой", - рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, комбат не стесняется хвастаться своей люксовой жизнью в соцсетях, выкладывая фотографии брендовых вещей, купленных за "донаты" на свое подразделение.