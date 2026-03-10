ЛУГАНСК, 10 мар – РИА Новости. В украинском нацбате "Волки да Винчи" нарастает недовольство командиром Сергеем Филимоновым из-за того, что он не находится на передовой со своими бойцами, а продолжает шиковать в Европе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.