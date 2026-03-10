Рейтинг@Mail.ru
Командир нацбата ВСУ шикует в Европе, пока его бойцы гибнут на фронте
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 10.03.2026
Командир нацбата ВСУ шикует в Европе, пока его бойцы гибнут на фронте
Командир нацбата ВСУ шикует в Европе, пока его бойцы гибнут на фронте - РИА Новости, 10.03.2026
Командир нацбата ВСУ шикует в Европе, пока его бойцы гибнут на фронте
В украинском нацбате "Волки да Винчи" нарастает недовольство командиром Сергеем Филимоновым из-за того, что он не находится на передовой со своими бойцами, а... РИА Новости, 10.03.2026
европа, швейцария
Специальная военная операция на Украине, Европа, Швейцария
Командир нацбата ВСУ шикует в Европе, пока его бойцы гибнут на фронте

РИА Новости: командир нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Филимонов шикует в Европе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 мар – РИА Новости. В украинском нацбате "Волки да Винчи" нарастает недовольство командиром Сергеем Филимоновым из-за того, что он не находится на передовой со своими бойцами, а продолжает шиковать в Европе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сергея Филимонова, командира националистического батальона "Волки да Винчи" заметили в Европе, в люксовом отеле в Швейцарии, пока его бойцы, поверившие в его патриотические лозунги, гибнут в окопах под обстрелами, без брони и ротаций на передовой", - рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, комбат не стесняется хвастаться своей люксовой жизнью в соцсетях, выкладывая фотографии брендовых вещей, купленных за "донаты" на свое подразделение.
Украинский военнослужащий в укрытии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаШвейцария
 
 
Заголовок открываемого материала