Послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива, пишут СМИ
20:48 10.03.2026
Послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива, пишут СМИ
Послы 32 стран НАТО встретятся с представителями государств Персидского залива на следующей неделе для обсуждения региональной напряженности, передает агентство РИА Новости, 10.03.2026
в мире
персидский залив
кувейт
бахрейн
нато
персидский залив
кувейт
бахрейн
в мире, персидский залив, кувейт, бахрейн, нато
В мире, Персидский залив, Кувейт, Бахрейн, НАТО
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Послы 32 стран НАТО встретятся с представителями государств Персидского залива на следующей неделе для обсуждения региональной напряженности, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.
"Послы 32 стран НАТО планируют встретиться с представителями стран Персидского залива на следующей неделе для обсуждения... региональной напряженности", - говорится в публикации агентства.
Как сообщили агентству дипломаты, послы стран альянса должны провести обсуждения со своими коллегами из Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции
В миреПерсидский заливКувейтБахрейнНАТО
 
 
