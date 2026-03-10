https://ria.ru/20260310/nato-2079797942.html
Послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива, пишут СМИ
Послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива, пишут СМИ
Послы 32 стран НАТО встретятся с представителями государств Персидского залива на следующей неделе для обсуждения региональной напряженности, передает агентство РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:48:00+03:00
2026-03-10T20:48:00+03:00
2026-03-10T20:48:00+03:00
в мире
персидский залив
кувейт
бахрейн
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
https://ria.ru/20260310/nato-2079630205.html
персидский залив
кувейт
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, персидский залив, кувейт, бахрейн, нато
В мире, Персидский залив, Кувейт, Бахрейн, НАТО
Послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива, пишут СМИ
Reuters: послы стран НАТО встретятся с представителями стран Персидского залива