Рейтинг@Mail.ru
НАТО не намерена применять пятую статью из-за перехвата ракеты над Турцией - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 10.03.2026 (обновлено: 14:06 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/nato-2079690241.html
НАТО не намерена применять пятую статью из-за перехвата ракеты над Турцией
НАТО не намерена применять пятую статью из-за перехвата ракеты над Турцией - РИА Новости, 10.03.2026
НАТО не намерена применять пятую статью из-за перехвата ракеты над Турцией
НАТО не намерена задействовать статью пять договора организации о коллективной обороне из-за перехвата иранской ракеты над Турцией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:53:00+03:00
2026-03-10T14:06:00+03:00
турция
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
https://ria.ru/20260310/khamenei-2079558029.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, нато, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Турция, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
НАТО не намерена применять пятую статью из-за перехвата ракеты над Турцией

НАТО не будет применять статью 5 Договора об обороне из-за ракеты над Турцией

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. НАТО не намерена задействовать статью пять договора организации о коллективной обороне из-за перехвата иранской ракеты над Турцией, заявил пресс-секретарь главного командования НАТО в Европе Мартин О'Доннелл в эфире Польского телевидения.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
"У меня нет никаких сигналов, чтобы это должно было произойти, чтобы дело шло в эту сторону. Но Турция или любая другая страна имеет такую возможность", - сказал О'Доннелл, отвечая на вопрос о задействовании статьи пять договора НАТО.
Однако представитель европейского командования отметил, что Альянс "наблюдает за ситуацией и НАТО будет приспосабливать свое присутствие в Турции к угрозам, чтобы защищать НАТО".
При этом он подчеркнул, что НАТО, как организация, не принимает участия в конфликте на Ближнем Востоке.
"НАТО не является стороной конфликта", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
Вчера, 08:00
 
ТурцияНАТОВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала