НАТО не намерена применять пятую статью из-за перехвата ракеты над Турцией

ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. НАТО не намерена задействовать статью пять договора организации о коллективной обороне из-за перехвата иранской ракеты над Турцией, заявил пресс-секретарь главного командования НАТО в Европе Мартин О'Доннелл в эфире Польского телевидения.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
"У меня нет никаких сигналов, чтобы это должно было произойти, чтобы дело шло в эту сторону. Но Турция или любая другая страна имеет такую возможность", - сказал О'Доннелл, отвечая на вопрос о задействовании статьи пять договора НАТО.
Однако представитель европейского командования отметил, что Альянс "наблюдает за ситуацией и НАТО будет приспосабливать свое присутствие в Турции к угрозам, чтобы защищать НАТО".
При этом он подчеркнул, что НАТО, как организация, не принимает участия в конфликте на Ближнем Востоке.
"НАТО не является стороной конфликта", - сказал он.