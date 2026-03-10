НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции

СТАМБУЛ, 10 мар – РИА Новости. Силы НАТО разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot в провинции Малатья на востоке Турции в свете событий в регионе, Анкара продолжает консультации с союзниками, говорится в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции.
"В свете последних событий в регионе предпринимаются необходимые меры для защиты границ и воздушного пространства Турции. НАТО усилила противовоздушную и противоракетную оборону вдобавок к предпринятым властями Турции мерам. В рамках этих мер система Patriot сейчас размещена в Малатье, идет ее подготовка для оперативного функционирования для защиты воздушного пространства", - говорится в сообщении министерства.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил в ночь на вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Глава МИД Турции Хакан Фидан после падения первой ракеты на территории страны заявил, что Анкара предостерегает Иран от повторения таких инцидентов. По его словам, Турция "не та страна, что легко поведется на провокации". Также он отметил, что Турция выступает против любых вариантов развития событий, способных привести к гражданской войне в Иране.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.