НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции

СТАМБУЛ, 10 мар – РИА Новости. Силы НАТО разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot в провинции Малатья на востоке Турции в свете событий в регионе, Анкара продолжает консультации с союзниками, говорится в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции.