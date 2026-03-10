Рейтинг@Mail.ru
НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 10.03.2026 (обновлено: 10:30 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/nato-2079630205.html
НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции
НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции - РИА Новости, 10.03.2026
НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции
Силы НАТО разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot в провинции Малатья на востоке Турции в свете событий в регионе, Анкара продолжает консультации с... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:29:00+03:00
2026-03-10T10:30:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
нато
иран
масуд пезешкиан
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_0:26:2048:1178_1920x0_80_0_0_61f70e8c80bad81d93561059964f16c4.jpg
https://ria.ru/20260310/amerika-2079614872.html
https://ria.ru/20260310/britaniya-2079594714.html
турция
анкара (провинция)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_200:176:1569:1203_1920x0_80_0_0_3690653142ce061b3a2b9cb8e084526c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), нато, иран, масуд пезешкиан, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Анкара (провинция), НАТО, Иран, Масуд Пезешкиан, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
НАТО разместила ЗРК Patriot на востоке Турции

НАТО разместила ЗРК Patriot в провинции Малатья на востоке Турции

© Фото : DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 10 мар – РИА Новости. Силы НАТО разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot в провинции Малатья на востоке Турции в свете событий в регионе, Анкара продолжает консультации с союзниками, говорится в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции.
"В свете последних событий в регионе предпринимаются необходимые меры для защиты границ и воздушного пространства Турции. НАТО усилила противовоздушную и противоракетную оборону вдобавок к предпринятым властями Турции мерам. В рамках этих мер система Patriot сейчас размещена в Малатье, идет ее подготовка для оперативного функционирования для защиты воздушного пространства", - говорится в сообщении министерства.
Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
Вчера, 09:21
В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил в ночь на вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Глава МИД Турции Хакан Фидан после падения первой ракеты на территории страны заявил, что Анкара предостерегает Иран от повторения таких инцидентов. По его словам, Турция "не та страна, что легко поведется на провокации". Также он отметил, что Турция выступает против любых вариантов развития событий, способных привести к гражданской войне в Иране.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
Вчера, 03:28
 
В миреТурцияАнкара (провинция)НАТОИранМасуд ПезешкианХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала