В России заочно осудили грузинского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 10.03.2026
15:14 10.03.2026
В России заочно осудили грузинского наемника, воевавшего за ВСУ
Наемник из Грузии Заза Шония, воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область, заочно приговорен к 28 годам лишения свободы, он объявлен в... РИА Новости, 10.03.2026
россия, грузия, курская область, генеральная прокуратура рф
Россия, Грузия, Курская область, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Наемник из Грузии Заза Шония, воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область, заочно приговорен к 28 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Грузии Зазы Шонии... С учетом позиции государственного обвинителя Шония приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте, о незаконном пересечении госграницы РФ, о контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, о теракте и о незаконной перевозке, ношении, хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.
Установлено, что в феврале-марте 2022 года Шония прибыл на Украину, где вступил в военизированное подразделение. Отмечается, что с августа 2024 по апрель 2025 года Шония в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе оружие и боеприпасы к нему, пересек госграницу РФ. Подчеркивается, что в Курской области он оказал вооруженное сопротивление законной деятельности военнослужащих ВС РФ. Сообщается, что за это наемник получил вознаграждение в размере более 3,4 миллиона рублей.
Как рассказали в Генпрокуратуре, уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске, сам Шония заочно арестован.
РоссияГрузияКурская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
