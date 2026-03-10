В России заочно осудили грузинского наемника, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Наемник из Грузии Заза Шония, воевавший на стороне Киева и вторгшийся в Курскую область, заочно приговорен к 28 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.