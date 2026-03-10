https://ria.ru/20260310/mvd-2079750822.html
В Ярославле задержали четырех подростков за массовую драку в ТЦ
Задержаны четверо несовершеннолетних, участвовавших в понедельник в массовой драке в торговом центре "Аура" в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 10.03.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Задержаны четверо несовершеннолетних, участвовавших в понедельник в массовой драке в торговом центре "Аура" в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской области.
По информации полиции, группа неизвестных в ТЦ беспричинно нанесла побои нескольким молодым людям, после чего нападавшие скрылись. По данным УМВД, пострадали трое молодых людей 2008-2009 года рождения и девушка 2010 года рождения.
"Установлены личности и задержаны четверо несовершеннолетних 2008-2011 года рождения, причисляющих себя к одной из деструктивных субкультур. Личности и местонахождение иных граждан, причастных к совершению преступления, а также мотивы его совершения, устанавливаются правоохранителями", - говорится в сообщении УМВД в канале МАХ
.
В полиции уточнили, что в рамках возбужденного СУСК по региону уголовного дела о хулиганстве в следственные органы правоохранители доставили 10 свидетелей преступления.
На опубликованном полицией видео молодые люди говорят, что они скинхеды. Один из задержанных признается, что ударил ножом в спину парня.
"Считаю, что скинхедом быть очень плохо. Во всем очень искренне раскаиваюсь и прошу прощения", - сказал на видео один из молодых людей.
Накануне вечером в соцсетях и СМИ появились видео массовой драки с участием молодых людей в ТЦ "Аура". СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. По данным ведомства, пострадали четверо подростков. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что госпитализированы трое, в том числе подросток с легким ножевым ранением.