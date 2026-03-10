Рейтинг@Mail.ru
08:10 10.03.2026 (обновлено: 08:13 10.03.2026)
В МВД назвали самый распространенный предлог для кибермошенничества
В МВД назвали самый распространенный предлог для кибермошенничества
Одним из самых распространённых предлогов, с которого начинается мошенническая атака, является "замена домофона", сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости, 10.03.2026
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкДомофон в жилом доме
Домофон в жилом доме. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Одним из самых распространённых предлогов, с которого начинается мошенническая атака, является "замена домофона", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Проанализировав последние данные о кибермошенничестве, мы пришли к удивившему нас выводу: одним из самых распространённых предлогом, с которого начинается мошенническая атака, является "замена домофона", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Мошенники выманивают сканы документов для открытия электронных кошельков
Как отметили в ведомстве, согласно сценарию, мошенники сообщают о якобы планируемой модернизации оборудования, необходимости "привязать ключи" или "внести жильцов в новую систему", после чего поступает просьба продиктовать код из СМС для подтверждения.
Правоохранители подчеркнули, что предлог может показаться банальным, однако схема стабильно работает именно за счёт своей бытовой правдоподобности, так как тема привычная и не вызывающая тревоги.
"Рекомендуем обезопасить себя и своих близких от мошенников (и бытовых проблем) и заранее сохранить в телефоне официальные контакты своей управляющей компании или председателя ТСЖ", - отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что любую информацию о "замене оборудования", "установке шлагбаума", "реестрах ключей" и других действиях, связанных с общедомовым имуществом, необходимо перепроверять.
"И главное — коды из СМС не имеют никакого отношения к домофонам. Не передавайте их никому и никогда", - заключили в МВД.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Мошенники обманывают россиян под видом доставки заказа из магазина техники
