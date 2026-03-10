В МВД назвали самый распространенный предлог для кибермошенничества

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Одним из самых распространённых предлогов, с которого начинается мошенническая атака, является "замена домофона", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Проанализировав последние данные о кибермошенничестве, мы пришли к удивившему нас выводу: одним из самых распространённых предлогом, с которого начинается мошенническая атака, является "замена домофона", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, согласно сценарию, мошенники сообщают о якобы планируемой модернизации оборудования, необходимости "привязать ключи" или "внести жильцов в новую систему", после чего поступает просьба продиктовать код из СМС для подтверждения.

Правоохранители подчеркнули, что предлог может показаться банальным, однако схема стабильно работает именно за счёт своей бытовой правдоподобности, так как тема привычная и не вызывающая тревоги.

"Рекомендуем обезопасить себя и своих близких от мошенников (и бытовых проблем) и заранее сохранить в телефоне официальные контакты своей управляющей компании или председателя ТСЖ ", - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что любую информацию о "замене оборудования", "установке шлагбаума", "реестрах ключей" и других действиях, связанных с общедомовым имуществом, необходимо перепроверять.