Адвокат рассказал об условиях использования музыки на свадьбе

Если автор трека подаст в суд на несанкционированное воспроизведение его творчества, то претензии предъявят организаторам или владельцам площадки, добавил эксперт.

Адвокат также уточнил, что статус иностранного агента не прекращает и не отменяет авторские и смежные права. Поэтому за публичное использование такой музыки иноагентов действуют те же правила, что и для иных авторов музыки. Суд также может обязать россиян выплатить штраф автору-иностранному агенту, если было нарушено его авторское право.