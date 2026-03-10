Адвокат рассказал об условиях использования музыки на свадьбе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проигрывание музыки на свадьбе подпадает под понятие публичного исполнения — за использование треков нужно будет платить их авторам, пишет "Газета.Ru", ссылаясь на слова адвоката Сергея Жорина.
"Если это мероприятие в ресторане, банкетном зале, лофте, где присутствует значительное число лиц, не относящихся к обычному кругу семьи, то проигрывание музыки обычно подпадает под публичное исполнение в смысле подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ", - уточнил Жорин.
Если автор трека подаст в суд на несанкционированное воспроизведение его творчества, то претензии предъявят организаторам или владельцам площадки, добавил эксперт.
Адвокат также уточнил, что статус иностранного агента не прекращает и не отменяет авторские и смежные права. Поэтому за публичное использование такой музыки иноагентов действуют те же правила, что и для иных авторов музыки. Суд также может обязать россиян выплатить штраф автору-иностранному агенту, если было нарушено его авторское право.
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки
28 февраля, 10:42