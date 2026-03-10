Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал об условиях использования музыки на свадьбе - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/muzyka-2079794753.html
Адвокат рассказал об условиях использования музыки на свадьбе
Адвокат рассказал об условиях использования музыки на свадьбе - РИА Новости, 10.03.2026
Адвокат рассказал об условиях использования музыки на свадьбе
Проигрывание музыки на свадьбе подпадает под понятие публичного исполнения — за использование треков нужно будет платить их авторам, пишет "Газета.Ru", ссылаясь РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:20:00+03:00
2026-03-10T20:20:00+03:00
сергей жорин
общество
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009408175_0:222:3058:1942_1920x0_80_0_0_917ecbf7d98e491a01608a3a5c7fdad4.jpg
https://ria.ru/20260228/interes-2077364008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009408175_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_a674a317ce99bd43856867f2c4f9b7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей жорин, общество, музыка
Сергей Жорин, Общество, Музыка
Адвокат рассказал об условиях использования музыки на свадьбе

Жорин: за использование песен на свадьбе нужно платить авторам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПара перед церемонией бракосочетания
Пара перед церемонией бракосочетания - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пара перед церемонией бракосочетания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Проигрывание музыки на свадьбе подпадает под понятие публичного исполнения — за использование треков нужно будет платить их авторам, пишет "Газета.Ru", ссылаясь на слова адвоката Сергея Жорина.
"Если это мероприятие в ресторане, банкетном зале, лофте, где присутствует значительное число лиц, не относящихся к обычному кругу семьи, то проигрывание музыки обычно подпадает под публичное исполнение в смысле подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ", - уточнил Жорин.
Если автор трека подаст в суд на несанкционированное воспроизведение его творчества, то претензии предъявят организаторам или владельцам площадки, добавил эксперт.
Адвокат также уточнил, что статус иностранного агента не прекращает и не отменяет авторские и смежные права. Поэтому за публичное использование такой музыки иноагентов действуют те же правила, что и для иных авторов музыки. Суд также может обязать россиян выплатить штраф автору-иностранному агенту, если было нарушено его авторское право.
Девушка слушает музыку - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки
28 февраля, 10:42
 
Сергей ЖоринОбществоМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала