Двух россиян, пострадавших при атаке на газовоз, доставили в Москву

КАИР, 10 мар - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших на прошлой неделе при украинской атаке на газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море и получивших медицинскую помощь в госпитале ливийского города Бенгази, доставлены во вторник в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Ливии Никита Барченков.