Двух россиян, пострадавших при атаке на газовоз, доставили в Москву

КАИР, 10 мар - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших на прошлой неделе при украинской атаке на газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море и получивших медицинскую помощь в госпитале ливийского города Бенгази, доставлены во вторник в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Ливии Никита Барченков.
В среду, 4 марта, двое пострадавших российских моряков с газовоза были доставлены в медицинское учреждение ливийского Бенгази.
"Двое пострадавших и получивших медицинскую помощь в госпитале Бенгази сегодня днем были доставлены в Москву", - сказал Барченков.
На прошлой неделе Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Двое членов экипажа получили ожоги, они были сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 следуют в Мурманск. Россия, как сообщал МИД РФ, оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз" 3 марта в Средиземном море.