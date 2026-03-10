Рейтинг@Mail.ru
21:17 10.03.2026
Двух россиян, пострадавших при атаке на газовоз, доставили в Москву

Барченков: пострадавших при атаке на газовоз россиян доставили в Москву

© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
КАИР, 10 мар - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших на прошлой неделе при украинской атаке на газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море и получивших медицинскую помощь в госпитале ливийского города Бенгази, доставлены во вторник в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Ливии Никита Барченков.
В среду, 4 марта, двое пострадавших российских моряков с газовоза были доставлены в медицинское учреждение ливийского Бенгази.
"Двое пострадавших и получивших медицинскую помощь в госпитале Бенгази сегодня днем были доставлены в Москву", - сказал Барченков.
На прошлой неделе Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Двое членов экипажа получили ожоги, они были сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази, остальные 28 следуют в Мурманск. Россия, как сообщал МИД РФ, оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз" 3 марта в Средиземном море.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский
5 марта, 20:23
 
