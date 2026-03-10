Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали таксиста по обвинению в надругательстве над пассажиркой - РИА Новости, 10.03.2026
20:41 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/moskva-2079797229.html
В Москве арестовали таксиста по обвинению в надругательстве над пассажиркой
В Москве арестовали таксиста по обвинению в надругательстве над пассажиркой - РИА Новости, 10.03.2026
В Москве арестовали таксиста по обвинению в надругательстве над пассажиркой
Водитель такси надругался над пассажиркой на юге Москвы, он арестован, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУСК РФ по столице. РИА Новости, 10.03.2026
2026
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали таксиста по обвинению в надругательстве над пассажиркой

В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водитель такси надругался над пассажиркой на юге Москвы, он арестован, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУСК РФ по столице.
По данным следствия, ранним утром 1 марта водитель такси воспользовался отсутствием поблизости посторонних лиц и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 24-летней пассажирки. После преступления мужчина скрылся с места происшествия, а потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
"Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Заголовок открываемого материала