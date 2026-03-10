В Москве арестовали таксиста по обвинению в надругательстве над пассажиркой

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Водитель такси надругался над пассажиркой на юге Москвы, он арестован, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУСК РФ по столице.
По данным следствия, ранним утром 1 марта водитель такси воспользовался отсутствием поблизости посторонних лиц и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 24-летней пассажирки. После преступления мужчина скрылся с места происшествия, а потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
"Фигурант оперативно задержан. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
