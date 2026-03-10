Рейтинг@Mail.ru
16:29 10.03.2026 (обновлено: 16:53 10.03.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление
Потепление до плюс 10-11 градусов ожидается в выходные в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление

РИА Новости: в Москве ожидается потепление до плюс 11 в выходные

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВесенняя погода в Москве. 10 марта 2026
Весенняя погода в Москве. 10 марта 2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Потепление до плюс 10-11 градусов ожидается в выходные в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Дней пять совершенно определенно продержится. Дальше не буду заглядывать. Есть шанс всегда ошибиться за пределами пяти-семи дней, а на пять дней вот именно так до 10-11 градусов в выходные", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, сколько продержится тепло в Москве.
Он добавил, что пока нет оснований достоверно говорить о том, будет ли похолодание, и когда оно будет.
"От похолодания в марте, даже во второй половине марта и в начале апреля никто не застрахован", - подчеркнул синоптик.
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"
