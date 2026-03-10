https://ria.ru/20260310/moskva-2079736771.html
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление - РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление
Потепление до плюс 10-11 градусов ожидается в выходные в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается сильное потепление
РИА Новости: в Москве ожидается потепление до плюс 11 в выходные
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Потепление до плюс 10-11 градусов ожидается в выходные в Москве, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Дней пять совершенно определенно продержится. Дальше не буду заглядывать. Есть шанс всегда ошибиться за пределами пяти-семи дней, а на пять дней вот именно так до 10-11 градусов в выходные", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, сколько продержится тепло в Москве
.
Он добавил, что пока нет оснований достоверно говорить о том, будет ли похолодание, и когда оно будет.
"От похолодания в марте, даже во второй половине марта и в начале апреля никто не застрахован", - подчеркнул синоптик.