Второй за 11 дней рейс из Катара отправился в Москву
Второй с 28 февраля рейс из столицы Катара Дохи во вторник направляется в Москву, следует из данных мониторингового ресурса FlightRadar 24. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:01:00+03:00
в мире
москва
доха
сша
qatar airways
военная операция сша и израиля против ирана
москва
доха
сша
в мире, москва, доха, сша, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
