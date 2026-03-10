Рейтинг@Mail.ru
Второй за 11 дней рейс из Катара отправился в Москву - РИА Новости, 10.03.2026
16:01 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/moskva-2079726210.html
Второй за 11 дней рейс из Катара отправился в Москву
Второй с 28 февраля рейс из столицы Катара Дохи во вторник направляется в Москву, следует из данных мониторингового ресурса FlightRadar 24. РИА Новости, 10.03.2026
Пассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Второй с 28 февраля рейс из столицы Катара Дохи во вторник направляется в Москву, следует из данных мониторингового ресурса FlightRadar 24.
Самолет, который должен был вылететь из Дохи в 9.00 мск, отправился в Москву только около 14.00, сейчас он пролетает над султанатом Оманом. Его прилет в Москву ожидается через пять часов.
Это второй за 11 дней рейс катарского национального перевозчика Qatar Airways, который вылетел в Россию, чтобы доставить на родину застрявших из-за конфликта в регионе российских туристов и транзитных пассажиров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Пассажиры экстренно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в гостиницах
