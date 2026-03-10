В Москве суд оштрафовал 13 человек за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал 13 граждан, признанных в РФ иностранными агентами, за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Таганский районный суд города Москвы 10 марта 2026 признал виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, Ивлеву-Йорк В.М.*, Становую Т.А.*, Слабых И.И.*, Чернышева Д.А.*, Экслера А.Б.*, Калганова Р.П.*, Смирнова А.А.*, Каретникову А.Г.*, Бондарева Б.А.*, Лившица Н.Д.*, Баблоян И.А.*. К административной ответственности по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ привлечены Рубин М.А.* и Дубах Б.М.*", - рассказали в пресс-службе.
Сумму штрафов в пресс-службе не уточнили.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента