В Москве суд оштрафовал 13 человек за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2026
14:55 10.03.2026
В Москве суд оштрафовал 13 человек за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал 13 граждан, признанных в РФ иностранными агентами, за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2026
Новости
В Москве суд оштрафовал 13 человек за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал 13 граждан, признанных в РФ иностранными агентами, за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Таганский районный суд города Москвы 10 марта 2026 признал виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, Ивлеву-Йорк В.М.*, Становую Т.А.*, Слабых И.И.*, Чернышева Д.А.*, Экслера А.Б.*, Калганова Р.П.*, Смирнова А.А.*, Каретникову А.Г.*, Бондарева Б.А.*, Лившица Н.Д.*, Баблоян И.А.*. К административной ответственности по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ привлечены Рубин М.А.* и Дубах Б.М.*", - рассказали в пресс-службе.
Сумму штрафов в пресс-службе не уточнили.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
