В Москве осудили мужчину, распылившего газовый баллончик в контролеров

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мужчина, распыливший газовый баллончик в лица сотрудникам Организатора перевозок в городском транспорте Москвы, получил три года лишения свободы условно, сообщается в канале столичного департамента транспорта в Мах.
Ранее в департаменте сообщили, что 7 октября 2025 года на автобусном маршруте е70 контролеры выявили пассажира, который не оплатил проезд. Безбилетник распылил газовый баллончик на сотрудников Организатора перевозок. Против него возбудили уголовные дела.
"В октябре прошлого года во время проверки оплаты проезда Дмитрий Михайлович Солдатенков распылил газовый баллончик в лица сотрудникам Организатора перевозок. Нарушителя оперативно задержали и возбудили против него уголовные дела. 3 февраля 2026 года Таганский районный суд признал агрессивного безбилетника виновным по части 2 статьи 213 "Хулиганство" и части 1 статьи 318 "Применение насилия в отношении представителя власти". Он получил 3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео мужчина в автобусе разговаривает с сотрудниками Организатора перевозок, а затем достает из кармана газовый баллончик и направляет струю в лица контролеров, которые закрывают глаза руками и отходят от нарушителя. После чего он направляется к дверям автобуса со своим габаритным багажом.
Отмечается, что ни один случай агрессии в сторону сотрудников Московского транспорта не остается безнаказанным. Каждый нарушитель строго отвечает по закону.
"Просим всегда быть вежливыми с нашими сотрудниками. Они делают поездки в городском транспорте комфортными и безопасными для всех. Нападение на контролера - это уголовное преступление. Максимальное наказание за него - 10 лет лишения свободы", - уточняется в сообщении.
Напоминается, что штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тысяч рублей.
