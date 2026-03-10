Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве - РИА Новости, 10.03.2026
13:26 10.03.2026
Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве
Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Снег в Москве
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве уменьшится вдвое на этой неделе, к началу следующей недели она не превысит 20 сантиметров, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. По нашим расчетам, к началу следующей недели она не превысит 20 см (норма для этих дней 25-27 см). С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной. Ведь снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что средняя суточная температура воздуха превысит норму на четыре-пять градусов. Днем термометры покажут плюс 8 - плюс 10.
"Надежда на регулирование половодья, которое проводится с помощью гидротехнических сооружений, быстрое испарение снега благодаря солнечной погоде и на способность почвы быстро принять всю талую воду. Ведь сейчас под снегом почва не промерзла совсем", - подчеркнула синоптик.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Общество Москва Татьяна Позднякова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
