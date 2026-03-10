Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве уменьшится вдвое на этой неделе, к началу следующей недели она не превысит 20 сантиметров, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Надежда на регулирование половодья, которое проводится с помощью гидротехнических сооружений, быстрое испарение снега благодаря солнечной погоде и на способность почвы быстро принять всю талую воду. Ведь сейчас под снегом почва не промерзла совсем", - подчеркнула синоптик.