Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве
Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве - РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик рассказала, на сколько уменьшатся сугробы на этой неделе в Москве
Высота снежного покрова в Москве уменьшится вдвое на этой неделе, к началу следующей недели она не превысит 20 сантиметров, сообщила главный специалист
общество
москва
татьяна позднякова
москва
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве уменьшится вдвое на этой неделе, к началу следующей недели она не превысит 20 сантиметров, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. По нашим расчетам, к началу следующей недели она не превысит 20 см (норма для этих дней 25-27 см). С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной. Ведь снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды", - написала Позднякова
в своем Telegram-канале
.
Она отметила, что средняя суточная температура воздуха превысит норму на четыре-пять градусов. Днем термометры покажут плюс 8 - плюс 10.
"Надежда на регулирование половодья, которое проводится с помощью гидротехнических сооружений, быстрое испарение снега благодаря солнечной погоде и на способность почвы быстро принять всю талую воду. Ведь сейчас под снегом почва не промерзла совсем", - подчеркнула синоптик.