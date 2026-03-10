https://ria.ru/20260310/moskva-2079669149.html
В Москве приступили к замене лифтов в жилых домах
В Москве приступили к замене лифтов в жилых домах - РИА Новости, 10.03.2026
В Москве приступили к замене лифтов в жилых домах
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к выполнению работ по замене лифтов в жилых домах в рамках плана региональной программы капитального...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
В Москве приступили к замене лифтов в жилых домах
В Москве приступили к замене лифтов в жилых домах в рамках капремонта
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к выполнению работ по замене лифтов в жилых домах в рамках плана региональной программы капитального ремонта 2026 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах установили более 52,3 тысячи новых лифтов. В этом году заменим в общей сложности свыше 5,5 тысячи лифтов, мероприятия стартовали во всех административных округах", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на контроле, так как это оборудование повышенной опасности, которое требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.