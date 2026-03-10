Рейтинг@Mail.ru
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 10.03.2026 (обновлено: 11:44 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/moskva-2079648853.html
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 10.03.2026
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 5,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:22:00+03:00
2026-03-10T11:44:00+03:00
общество
москва
россия
евгений тишковец
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_0:263:2991:1945_1920x0_80_0_0_2ba94b9033b0cdfc00aa275d9a52cdb3.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab0de34c4965892a90091e9ca361e73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, евгений тишковец, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года

Тишковец: вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне квартиры в Москве
Термометр на окне квартиры в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Термометр на окне квартиры в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 5,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Гидрометцентре РФ 8 марта рассказали РИА Новости, что падение температуры до минус 17 градусов ожидалось в подмосковных Черустях в ночь на понедельник, а уже во вторник в Москве будут восемь-десять градусов тепла.
"В Москве наступил самый теплый день с начала года! В 10.00 на опорной столичной метеостанции ВДНХ - плюс 5,5 градуса", - сказал агентству Тишковец.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
ОбществоМоскваРоссияЕвгений ТишковецГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала