Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 10.03.2026
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух уже прогрелся до плюс 5,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.03.2026
общество
москва
россия
евгений тишковец
гидрометцентр
снегопад в москве
москва
россия
общество, москва, россия, евгений тишковец, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Тишковец: вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года