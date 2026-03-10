Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:06 10.03.2026 (обновлено: 14:15 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/moskva-2079645001.html
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук - РИА Новости, 10.03.2026
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук
Московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:06:00+03:00
2026-03-10T14:15:00+03:00
хорошие новости
россия
москва
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079697151_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_391a4f072fea1d261e778212f471c06d.jpg
https://ria.ru/20260203/meditsina-2071931577.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079697151_106:0:1246:855_1920x0_80_0_0_9bd75f410b1c8e51cbd937e463df0baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, здоровье - общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Здоровье - Общество

Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук

© Фото : Московская медицинаОперация по трансплантации рук на базе флагманского центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Операция по трансплантации рук на базе флагманского центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Московская медицина
Операция по трансплантации рук на базе флагманского центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
"В столице в результате совместного проекта министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения Москвы врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда московских специалистов при участии врачей из китайского университета Гуанси. В рамках запуска направления специалисты проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно.
В пресс-службе добавили, что в апреле 2025 года впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который ранее лишился правой руки.
Московские врачи НИИ имени Склифосовского проводят операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Врачи провели операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре
3 февраля, 13:51
 
Хорошие новостиРоссияМоскваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала