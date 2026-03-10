Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук

В ведомстве отметили, что над развитием нового направления в Москве работает большая мультидисциплинарная команда московских специалистов при участии врачей из китайского университета Гуанси. В рамках запуска направления специалисты проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно.