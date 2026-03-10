https://ria.ru/20260310/moskva-2079645001.html
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук - РИА Новости, 10.03.2026
Московские врачи впервые в России начали проводить трансплантацию рук
Московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:06:00+03:00
2026-03-10T11:06:00+03:00
2026-03-10T14:15:00+03:00
хорошие новости
россия
москва
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079697151_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_391a4f072fea1d261e778212f471c06d.jpg
https://ria.ru/20260203/meditsina-2071931577.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079697151_106:0:1246:855_1920x0_80_0_0_9bd75f410b1c8e51cbd937e463df0baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, здоровье - общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Здоровье - Общество