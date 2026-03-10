Более ста объектов Москвы оборудовали художественной подсветкой в 2025 году

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оборудовали архитектурно-художественной подсветкой более 100 объектов столицы в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Качественное освещение - необходимое условие комфортной и безопасной городской среды. Провели масштабные мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветкой ряда важных столичных объектов. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - сказал Бирюков

Заммэра подчеркнул, что архитектурно-художественной подсветкой оборудовали более 50 школ, открывшихся после реконструкции в рамках программы "Моя школа". На каждом здании установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.

"Новую подсветку получил Живописный мост на северо-западе столицы - специалисты смонтировали осветительные приборы внутри и в основании вант сооружения, всего - более 400 светодиодных светильников российского производства. Новая подсветка появилась на культурном центре "Москвич" на Волгоградском проспекте, набережной музея-заповедника "Коломенское", ряде храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в районах Крылатское и Таганский, театре имени Александар Пушкина на Тверском бульваре", - отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.