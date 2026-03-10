Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/moskva-2079606381.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 10.03.2026
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 8 градусов, по области - до плюс 9 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T07:54:00+03:00
2026-03-10T07:54:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005373681_0:0:3382:1902_1920x0_80_0_0_db917844589304cf223ee929faf189e4.jpg
https://ria.ru/20260308/meteovesna-2079337079.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005373681_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_e947bf74cac1e2e523ff57a1cb99739b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: температура в Москве во вторник поднимется до +8, осадков не ожидается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 8 градусов, по области - до плюс 9 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать северная периферия антициклона. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха в столице составит плюс 6 - плюс 8 градусов, по области - от 4 до 9 градусов тепла. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы", - сказал Леус.
Он уточнил, что ветер в столице будет западный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет слабо расти. Вечером барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы", - заключил синоптик.
Москва - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
8 марта, 09:37
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала