Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 8 градусов, по области - до плюс 9 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 8 градусов, по области - до плюс 9 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать северная периферия антициклона. В такой ситуации в Москве
и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха в столице составит плюс 6 - плюс 8 градусов, по области - от 4 до 9 градусов тепла. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы", - сказал Леус
.
Он уточнил, что ветер в столице будет западный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет слабо расти. Вечером барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы", - заключил синоптик.