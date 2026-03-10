Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 8 градусов, по области - до плюс 9 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он уточнил, что ветер в столице будет западный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.