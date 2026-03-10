Мошенники выманивают сканы документов для открытия электронных кошельков

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мошенники стали выступать "посредниками по оформлению загранпаспортов", выманивая сканы имеющихся документов, чтобы оформить на них электронные кошельки для вывода украденных денег, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие "оформление загранпаспорта за 3 дня без очереди", "визу в любую страну без отказа" или "срочную замену паспорта". Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН", - рассказали в "Мошеловке".

Однако после оплаты связь с "турагентством" теряется, а документы используются для оформления электронных кошельков в целях дропперства. Особый интерес для мошенников представляют люди, планирующие зарубежные поездки, добавили эксперты.

В "Мошеловке" советуют подавать документы на загранпаспорт лично в МФЦ или ГУВМ МВД либо через официальный портал "Госуслуги". При обращении в турагентства и визовые центры, там рекомендуют проверять их наличие в официальных реестрах.