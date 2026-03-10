Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в удушении экономики - РИА Новости, 10.03.2026
17:26 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/moldaviya-2079759524.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в удушении экономики
в мире
молдавия
кишинев
владимир филат
либерально-демократическая партия молдавии
молдавия
кишинев
КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Экономическая политика правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) привела к формированию финансового пузыря и удушению экономики, заявил во вторник бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Политик прокомментировал отчет Международного валютного фонда (МВФ), в котором отмечается, что доля кредитов в строительном секторе Молдавии достигла 30% банковского портфеля. По мнению Филата, это стало следствием административных барьеров и жестких ограничений на наличные расчеты.
"Это не устойчивый рост, а финансовый пузырь, построенный за счет граждан и бизнеса. Фактически власти послали диаспоре сигнал: "Нам не нужны ни вы, ни ваши деньги". Результатом стала деформация рынка недвижимости. В 2025 году впервые более 60% квартир были куплены за счет банковских кредитов", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Филат подчеркнул, что из-за требований подтверждать происхождение средств даже граждане с накоплениями вынуждены брать ипотеку, что искусственно завышает цены на жилье. При этом кредитование реального бизнеса фактически остановилось.
"В 2012 году чистое кредитование предприятий составляло 17,8% ВВП. К 2025 году показатель снизился до 0,2% ВВП — почти в 90 раз меньше. Причина проста: банкам выгоднее кредитовать государство под 9–10% и выдавать ипотеку населению", - добавил экс-премьер.
За последние два года, по оценкам, основанным на данных Национального банка Молдавии и профильных исследований, цены на жилье в Молдавии выросли примерно на треть, а в Кишиневе средняя стоимость квадратного метра увеличилась с 1,1 тысячи евро до 1,7 тысячи евро.
Молдаване, работающие за рубежом, традиционно направляют значительную часть своих заработков в покупку и строительство жилья на родине, используя денежные переводы как основной источник инвестиций в недвижимость, что дополнительно подпитывает спрос на квартиры и дома.
