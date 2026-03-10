Рейтинг@Mail.ru
В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
02:25 10.03.2026 (обновлено: 06:28 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/molchanie-2079592657.html
В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа
В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа
Вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за молчание в Белом доме после резких высказываний президента... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T02:25:00+03:00
2026-03-10T06:28:00+03:00
в мире
испания
германия
мадрид
дональд трамп
фридрих мерц
politico
евросоюз
испания
германия
мадрид
в мире, испания, германия, мадрид, дональд трамп, фридрих мерц, politico, евросоюз, оон
В мире, Испания, Германия, Мадрид, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Politico, Евросоюз, ООН
В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа

Вице-премьер Испании Диас раскритиковала Мерца за молчание после угроз США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Фридрих Мерц
Дональд Трамп и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за молчание в Белом доме после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, пишет Politico.
Как отмечает издание, испанские лидеры по-прежнему возмущены бездействием Мерца в Овальном кабинете в ходе словесных нападок Трампа на Мадрид. В этой связи Диас заявила в интервью газете, что Мерц входит в число нынешних лидеров ЕС, "которые понятия не имеют, как вести дела в нынешний исторический момент".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: Мерц после встречи с Трампом не смог дозвониться до Санчеса
02:18
«
"Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу", — сказала она изданию.
Диас связала поддержку Мерцем политики Трампа с "экстремальной экономической слабостью" Германии.
"Нам нужна стратегическая автономия. Нам нужна собственная европейская промышленность... Нам нужно снизить нашу технологическую, финансовую и энергетическую зависимость как от Соединенных Штатов, так и от Пекина. Нам нужно обрести собственную душу", — добавила она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Между Ираном и Украиной. Трамп заманил Европу в капкан
7 марта, 08:00
Диас, пишет Politico, выразила уверенность в том, что отношения Испании и Германии переживут нынешние разногласия, однако политик также подчеркнула свое разочарование нежеланием Мерца и других лидеров ЕС осудить атаки США и Израиля на Иран. По ее словам, от любого лидера Евросоюза стоит ожидать "ясного выступления в защиту международного права", поскольку в уставе ООН содержится четкое определение нелегитимной войны.
На прошлой неделе Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. Издание Politico писало, что Мерц в Белом доме сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании. Газета указала, что канцлер придерживается очевидной стратегии — никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Мерц объяснил свое поведение в Белом доме
6 марта, 23:29
 
В миреИспанияГерманияМадридДональд ТрампФридрих МерцPoliticoЕвросоюзООН
 
 
