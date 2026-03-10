В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа

"Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу", — сказала она изданию.

На прошлой неделе Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. Издание Politico писало, что Мерц в Белом доме сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании. Газета указала, что канцлер придерживается очевидной стратегии — никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.