В Испании раскритиковали Мерца за молчание на фоне угроз Трампа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за молчание в Белом доме после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, пишет Politico.
Как отмечает издание, испанские лидеры по-прежнему возмущены бездействием Мерца в Овальном кабинете в ходе словесных нападок Трампа на Мадрид. В этой связи Диас заявила в интервью газете, что Мерц входит в число нынешних лидеров ЕС, "которые понятия не имеют, как вести дела в нынешний исторический момент".
«
"Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу", — сказала она изданию.
Диас связала поддержку Мерцем политики Трампа с "экстремальной экономической слабостью" Германии.
"Нам нужна стратегическая автономия. Нам нужна собственная европейская промышленность... Нам нужно снизить нашу технологическую, финансовую и энергетическую зависимость как от Соединенных Штатов, так и от Пекина. Нам нужно обрести собственную душу", — добавила она.
Диас, пишет Politico, выразила уверенность в том, что отношения Испании и Германии переживут нынешние разногласия, однако политик также подчеркнула свое разочарование нежеланием Мерца и других лидеров ЕС осудить атаки США и Израиля на Иран. По ее словам, от любого лидера Евросоюза стоит ожидать "ясного выступления в защиту международного права", поскольку в уставе ООН содержится четкое определение нелегитимной войны.
На прошлой неделе Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. Издание Politico писало, что Мерц в Белом доме сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании. Газета указала, что канцлер придерживается очевидной стратегии — никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.
