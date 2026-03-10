https://ria.ru/20260310/mln-2079636459.html
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2026
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей
Кабмин направит 500 миллионов рублей на закупку электрогенераторов для бесперебойного снабжения Белгородской области электроэнергией, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:47:00+03:00
2026-03-10T10:47:00+03:00
2026-03-10T10:51:00+03:00
жкх
белгородская область
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963422031_0:4:1279:723_1920x0_80_0_0_53ec63352e3a9086280e5f2f37e81ffe.jpg
https://ria.ru/20260308/rassledovanie-2079350166.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963422031_0:0:1124:843_1920x0_80_0_0_d09fd949529295f08cc14dbcc3e5454f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, белгородская область, россия, михаил мишустин
ЖКХ, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей
Мишустин: Белгородская область получит 500 млн руб на электрогенераторы