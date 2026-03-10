Рейтинг@Mail.ru
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей
10:47 10.03.2026 (обновлено: 10:51 10.03.2026)
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей
2026
жкх, белгородская область, россия, михаил мишустин
ЖКХ, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин
На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей

Мишустин: Белгородская область получит 500 млн руб на электрогенераторы

© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыДизельный генератор
Дизельный генератор
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
Дизельный генератор. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин направит 500 миллионов рублей на закупку электрогенераторов для бесперебойного снабжения Белгородской области электроэнергией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил, что в ряде муниципальных образований Белгородской области была нарушена подача электроэнергии, электроснабжение было восстановлено в том числе с использованием резервных источников.
"Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение граждан, необходимы новые мощности, на их приобретение мы выделим порядка полумиллиарда рублей, что позволит направить примерно 300 генераторов белгородцам", - сказал премьер.
В Белгородской области завершили расследование хищений на фортификациях
8 марта, 11:13
В Белгородской области завершили расследование хищений на фортификациях
8 марта, 11:13
 
ЖКХ, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин
 
 
