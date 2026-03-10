На закупку генераторов в Белгородской области направят 500 миллионов рублей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабмин направит 500 миллионов рублей на закупку электрогенераторов для бесперебойного снабжения Белгородской области электроэнергией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение граждан, необходимы новые мощности, на их приобретение мы выделим порядка полумиллиарда рублей, что позволит направить примерно 300 генераторов белгородцам", - сказал премьер.