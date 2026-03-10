Рейтинг@Mail.ru
14:43 10.03.2026 (обновлено: 14:45 10.03.2026)
Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты
Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Роскосмос" тесно сотрудничает с коллегами из США, в 2026 году запланирована новая встреча с руководством НАСА, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"С коллегами из США мы довольно тесно сотрудничаем. На этот год запланирована новая встреча с руководством НАСА", - сказал Баканов в интервью журналу "Разведчик".

Прежде всего, по его словам, идёт работа по проекту Международной космической станции, которую предстоит совместно эксплуатировать ещё несколько лет. Её поэтапное сведение с орбиты начнётся в 2028 году, а затопление намечено на 2030 год.
Баканов подчеркнул, что программа перекрёстных полетов, когда американские астронавты входят в состав российского корабля "Союз-МС", а российские космонавты летят к МКС на американском корабле, показывает эффективность.
"Это гарантирует обеим странам доступ к своим сегментам станции, так как она требует постоянного нахождения на борту людей для обслуживания и поддержания в исправном состоянии. Перекрестные полеты доказали свою критическую значимость, поэтому мы на регулярной основе продлеваем соответствующее соглашение, в этом есть заинтересованность обеих сторон", - добавил глава "Роскосмоса".
МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА
13 февраля, 15:19
 
