Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Роскосмос" тесно сотрудничает с коллегами из США, в 2026 году запланирована новая встреча с руководством НАСА, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"С коллегами из США мы довольно тесно сотрудничаем. На этот год запланирована новая встреча с руководством НАСА", - сказал Баканов в интервью журналу " Разведчик ".

Прежде всего, по его словам, идёт работа по проекту Международной космической станции, которую предстоит совместно эксплуатировать ещё несколько лет. Её поэтапное сведение с орбиты начнётся в 2028 году, а затопление намечено на 2030 год.