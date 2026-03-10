Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киевский режим атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание европейских хозяев, которые переключились на Ближний Восток, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.