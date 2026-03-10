Рейтинг@Mail.ru
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.03.2026
22:31 10.03.2026
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.03.2026
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник
Киевский режим атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание европейских хозяев, которые переключились на Ближний Восток, заявил посол по особым поручениям МИД РИА Новости, 10.03.2026
в мире, брянск, киев, ближний восток, родион мирошник, александр богомаз, вооруженные силы украины
В мире, Брянск, Киев, Ближний Восток, Родион Мирошник, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник

Мирошник: Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание европейских хозяев

© РИА Новости / Максим Блинов
Родион Мирошник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киевский режим атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание европейских хозяев, которые переключились на Ближний Восток, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, есть погибшие и раненые.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
В миреБрянскКиевБлижний ВостокРодион МирошникАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
