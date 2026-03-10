https://ria.ru/20260310/miroshnik-2079810465.html
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник
Киев атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание хозяев, заявил Мирошник
Киевский режим атакой на Брянск хотел вернуть к себе внимание европейских хозяев, которые переключились на Ближний Восток, заявил посол по особым поручениям МИД РИА Новости, 10.03.2026
