Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением - РИА Новости, 10.03.2026
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Удары ВСУ по Брянску являются военным преступлением, это может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение Киевом норм и принципов международного... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:12:00+03:00
2026-03-10T22:12:00+03:00
2026-03-10T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
киев
россия
родион мирошник
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянск
киев
россия
Новости
ru-RU
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением
