Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Удары ВСУ по Брянску являются военным преступлением, это может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение Киевом норм и принципов международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.