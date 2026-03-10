Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 10.03.2026 (обновлено: 22:22 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/miroshnik-2079808099.html
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением - РИА Новости, 10.03.2026
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Удары ВСУ по Брянску являются военным преступлением, это может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение Киевом норм и принципов международного... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:12:00+03:00
2026-03-10T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
киев
россия
родион мирошник
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260310/bryansk-2079799120.html
брянск
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, киев, россия, родион мирошник, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Киев, Россия, Родион Мирошник, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал удар ВСУ по Брянску военным преступлением

Мирошник назвал ракетный удар ВСУ по Брянску военным преступлением

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Удары ВСУ по Брянску являются военным преступлением, это может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение Киевом норм и принципов международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Формирования киевского режима совершили военное преступление - нанеся ракетный удар по гражданским объектам в Брянске. Пострадали более 40 мирных жителей", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, есть погибшие и раненые.
"Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов МГП..." - добавил он.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Вчера, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскКиевРоссияРодион МирошникАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала