МИД опубликовал фото повреждений консульства в Исфахане после удара

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликовало в своем Telegram-канале фотографии повреждений генерального консульства РФ в иранском Исфахане, недалеко от которого был нанесен удар 8 марта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 марта в Исфахане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало генконсульство России. В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. При этом обошлось без жертв и серьезных травм.
На фотографиях, опубликованных министерством, видны частично разбитые окна на входе в здание и россыпь осколков на полу у дверей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.