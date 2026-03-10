Рейтинг@Mail.ru
МИД опубликовал фото повреждений консульства в Исфахане после удара - РИА Новости, 10.03.2026
22:40 10.03.2026
МИД опубликовал фото повреждений консульства в Исфахане после удара
МИД опубликовал фото повреждений консульства в Исфахане после удара
в мире
россия
исфахан
сша
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, исфахан, сша, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Исфахан, США, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : МИД РоссииПовреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара
Повреждения консульства РФ в иранском Исфахане после удара
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликовало в своем Telegram-канале фотографии повреждений генерального консульства РФ в иранском Исфахане, недалеко от которого был нанесен удар 8 марта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 марта в Исфахане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало генконсульство России. В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. При этом обошлось без жертв и серьезных травм.
На фотографиях, опубликованных министерством, видны частично разбитые окна на входе в здание и россыпь осколков на полу у дверей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреРоссияИсфаханСШАМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
