https://ria.ru/20260310/mid-2079739336.html
В МИД сообщили об усилиях России для прекращения войны на Ближнем Востоке
В МИД сообщили об усилиях России для прекращения войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.03.2026
В МИД сообщили об усилиях России для прекращения войны на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко проинформировал аккредитованных в Москве послов Бахрейна, Иордании, Ирака, Ливана и представителя ЛАГ об энергичных усилиях РФ РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:35:00+03:00
2026-03-10T16:35:00+03:00
2026-03-10T16:37:00+03:00
в мире
россия
москва
бахрейн
георгий борисенко
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260310/mid-2079724608.html
россия
москва
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, бахрейн, георгий борисенко, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, Бахрейн, Георгий Борисенко, Лига арабских государств
В МИД сообщили об усилиях России для прекращения войны на Ближнем Востоке
МИД: Москва сообщила странам Ближнего Востока об усилиях для решения конфликта