В МИД сообщили об усилиях России для прекращения войны на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко проинформировал аккредитованных в Москве послов Бахрейна, Иордании, Ирака, Ливана и представителя ЛАГ об энергичных усилиях РФ для прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.