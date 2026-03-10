https://ria.ru/20260310/mid-2079724608.html
Агрессоры вбивают клин между Ираном и арабскими странами, заявил МИД
Агрессоры вбивают клин между Ираном и арабскими странами, заявил МИД - РИА Новости, 10.03.2026
Агрессоры вбивают клин между Ираном и арабскими странами, заявил МИД
Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнули, что агрессоры "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:57:00+03:00
2026-03-10T15:57:00+03:00
2026-03-10T16:05:00+03:00
в мире
иран
россия
ближний восток
казем джалали
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260310/khamenei-2079558029.html
иран
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, ближний восток, казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
Агрессоры вбивают клин между Ираном и арабскими странами, заявил МИД
МИД РФ: агрессоры вбивают клин между Ираном и его арабскими соседями