Агрессоры вбивают клин между Ираном и арабскими странами, заявил МИД - РИА Новости, 10.03.2026
15:57 10.03.2026 (обновлено: 16:05 10.03.2026)
Агрессоры вбивают клин между Ираном и арабскими странами, заявил МИД
в мире
иран
россия
ближний восток
казем джалали
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, россия, ближний восток, казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнули, что агрессоры "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями, российская сторона также выразила сожаление, что от эскалации на Ближнем Востоке страдают мирные люди и объекты инфраструктуры, сообщили в МИД РФ.
"Подчеркнуто, что агрессоры намеренно "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями. Выражено сожаление, что от боевых действий страдают мирные люди и гражданская инфраструктура во многих странах региона", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Алимова и Джалали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
