Алимов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послом Ирана
15:56 10.03.2026 (обновлено: 16:05 10.03.2026)
Алимов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послом Ирана
Замглавы МИД России Александр Алимов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали, стороны обсудили обострение на Ближнем Востоке, нарушающее принципы...
россия, иран, москва, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Иран, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана
Алимов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послом Ирана

МИД: эскалация на Ближнем Востоке нарушает принципы международного права

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Алимов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали, стороны обсудили обострение на Ближнем Востоке, нарушающее принципы международного права, сообщил МИД РФ.
"Десятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации... Алимов принял... Джалали по его просьбе. В фокусе беседы находилась беспрецедентная военная эскалация на Ближнем Востоке в связи с американо-израильской агрессией против Ирана, нарушающей базовые нормы и принципы международного права", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
